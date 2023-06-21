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Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сегодня глава столичной администрации отмечает 65-летий юбилей.
Награда главе столицы присвоена «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы», сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее его кандидатуру выдвинули еще на один срок. Он дважды избирался на эту должность в качестве самовыдвиженца, но теперь станет партийным кандидатом от «Единой России» на выборах, которые пройдут 10 сентября.
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