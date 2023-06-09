Московское отделение «ЕР» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра столицы

Московское отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» на конференции с активом Московского регионального партийного отделения решила выдвинуть на пост главы столицы РФ действующего мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 8 июня, Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Ранее, 7 июня, Московская городская Дума назначила мэрские выборы на 10 сентября, чем дала старт избирательной кампании в столице. Выдвижение кандидатов на пост главы столицы и сбор подписей в их поддержку будут проходить на протяжении 30 дней с момента публикации этого решения.

Стоит отметить, что Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Он дважды избирался на эту должность в качестве самовыдвиженца, но теперь станет партийным кандидатом.