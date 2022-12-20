Путин наградил руководителей присоединенных к РФ регионов

Лидеры присоединенных к России по итогам плебисцитов регионов удостоены государственных наград «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения» от агрессии с украинской стороны. Об этом было сказано на церемонии награждения, которую провел в Московском Кремле Президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени. В свою очередь врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, отмечены орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Кроме того, орденами «За заслуги перед Отечеством» I степени также награждены научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове академик РАН Радий Илькаев и находящийся на покое архиерей Ювеналий (Поярков), бывший митрополит Крутицкий и Коломенский.

Ордена II степени удостоен академик РАН патофизиолог Геннадий Сухих, а орденом IV степени — капитан танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Гень.

Помимо этого, орденом Почета награждена главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Народным артистом РФ стал композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Всего глава государства вручил 28 различных наград.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на церемонии награждения Владимир Путин заявил — уже неоднократно Россия сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет, и в такой же ситуации она оказалась и сегодня.