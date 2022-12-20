Путин: Россия не раз сталкивалась с испытаниями, нам вновь брошен вызов

Уже неоднократно Россия сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет – в такой же ситуации страна оказалась и сегодня, заявил Президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он отметил смелость и отвагу участников военной спецоперации, которые выполняют свой долг на передовой.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов», – сказал он, добавив, что на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий».

В Кремле проходит церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации. Кроме участников СВО, наградами отмечают выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.