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Путин наградил пару из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»
Евгений и Ирина Абрамовы из Татарстана награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.
В документе указано, что супруги отмечены «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Как ранее сообщил Минтруд РТ, Абрамовы живут в Ютазинском районе, оба работают учителями в интернате для детей с ограниченными возможностями. Евгений Абрамов преподает ребятам столярное дело, а Ирина Абрамова учит их шитью. В семье воспитываются пять детей.
Вместе с добровольцами супруги создали и поддерживают работу волонтерского отряда «Доброшвеи». Его участники плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи для бойцов, отправляют им продукты, а дети — открытки.
Этим же указом глава государства присвоил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующему кафедрой хирургии Казанской государственной медицинской академии Игорю Малкову и наградил орденом Александра Невского директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова.
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