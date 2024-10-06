Путин наградил пару из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»

Фото: пресс-служба Минтруда Татарстана

Евгений и Ирина Абрамовы из Татарстана награждены медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

В документе указано, что супруги отмечены «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Как ранее сообщил Минтруд РТ, Абрамовы живут в Ютазинском районе, оба работают учителями в интернате для детей с ограниченными возможностями. Евгений Абрамов преподает ребятам столярное дело, а Ирина Абрамова учит их шитью. В семье воспитываются пять детей.

Вместе с добровольцами супруги создали и поддерживают работу волонтерского отряда «Доброшвеи». Его участники плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи для бойцов, отправляют им продукты, а дети — открытки.

Этим же указом глава государства присвоил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующему кафедрой хирургии Казанской государственной медицинской академии Игорю Малкову и наградил орденом Александра Невского директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова.