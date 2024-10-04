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Владимир Путин наградил Рифката Минниханова орденом
Президент Академии наук Республики Татарстан и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что Минниханов был удостоен столь высокой награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
ГБУ «Безопасность дорожного движения» он возглавляет с 2016 года, а Академию наук РТ – с 2023 года.
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