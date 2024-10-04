Владимир Путин наградил Рифката Минниханова орденом

Президент Академии наук Республики Татарстан и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что Минниханов был удостоен столь высокой награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

ГБУ «Безопасность дорожного движения» он возглавляет с 2016 года, а Академию наук РТ – с 2023 года.