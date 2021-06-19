Путин наградил орденом Почета директора исследовательского центра им. Блохина

Президент России Владимир Путин наградил директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ивана Стилиди орденом Почета. Руководитель центра удостоился награды за заслуги в области здравоохранения, а также добросовестный труд. Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить работников федерального государственного бюджетного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина“ (город Москва) ... орденом Почета Стилиди Ивана Сократовича — директора», — отмечается в тексте документа.

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