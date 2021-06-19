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19 июня 2021  02:23

Путин наградил орденом Почета директора исследовательского центра им. Блохина

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Президент России Владимир Путин наградил директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ивана Стилиди орденом Почета. Руководитель центра удостоился награды за заслуги в области здравоохранения, а также добросовестный труд. Соответствующий указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить работников федерального государственного бюджетного учреждения „Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина“ (город Москва) ... орденом Почета Стилиди Ивана Сократовича — директора», — отмечается в тексте документа.

Ранее Владимир Путин поздравил Антонио Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН.

#Владимир Путин
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