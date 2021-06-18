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18 июня 2021  17:58

Путин поздравил Генерального секретаря ООН с переизбранием

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Антониу Гутеррешу по случаю его переизбрания на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. 
«Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает Ваш высокий политический авторитет», — отметил Путин. 
Российский лидер уверен, что деятельность Гутеррешу будет как и раньше способствовать повышению эффективности работы ООН и упрочению роли организации в мировых делах.
Он также заверил, что Россия, как основатель и постоянный член Совета Безопасности, будет и впредь оказывать помощь в решение многоплановых задач, стоящих перед ООН.

#оон #владимир путин
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