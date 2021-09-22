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Ру Тат
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22 сентября 2021  12:29
Павел Климчак

Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

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На официальном сайте Президента России опубликован указ о награждении полицейских из Перми за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

Орденом Мужества наградили младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил напавшего на Пермский университет. Медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручили старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову — он организовал эвакуацию во время нападения.

#Пермь #госнаграды
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