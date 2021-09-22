Число пострадавших при стрельбе в Пермском университете увеличилось до 43 человек

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 43 человек, при этом в тяжелом состоянии находится только стрелявший: ему ампутировали голень, как сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Анастасию Крутень.

«На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении», – сообщила министр.

Сообщается, что рост числа пострадавших связан с тем, что люди обращаются за медпомощью уже после случившегося. Как правило, это несерьезные травмы, не требующие стационарного лечения.