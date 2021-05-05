Путин наградил орденами сотрудников Роспотребнадзора Москвы за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом Пирогова сотрудников Управления Роспотребнадзора по Москве за их вклад в борьбу с коронавирусом Covid-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова <…> Алексееву Ирину Глебовну — заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы», — сказано в указе.

Кроме того, высокой награды удостоены заместители начальников территориальных отделов московского Роспотребнадзора: в СВАО — Людмила Григорьева, в ВАО — Елена Зарецкая и Ольга Каньшина, в САО — Юрий Куприн, в ЗАО — Людмила Мироненко, в ЮВАО — Любовь Осипова. Помимо этого, награждены начальник территориального отдела столичного Роспотребнадзора в СВАО Татьяна Савченко и инженер отдела московского Противочумного центра Владимир Бредихин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам Центра имени Гамалеи за создание вакцины «Спутник V».