news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин наградил Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Скопировать ссылку
Гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Соответствующий указ Президента России появился на официальном-интернет портале правовой информации.
Напомним, что 17 апреля Елене Гагариной, дочери космонавта Юрия Гагарина, исполнилось 65 лет. Владимир Путин в тот день направил ей поздравительную телеграмму.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2