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Общество 19 апреля 2024 11:02

Путин наградил Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Соответствующий указ Президента России появился на официальном-интернет портале правовой информации.

Напомним, что 17 апреля Елене Гагариной, дочери космонавта Юрия Гагарина, исполнилось 65 лет. Владимир Путин в тот день направил ей поздравительную телеграмму.

#Владимир Путин #награждение
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