Путин наградил Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Гендиректор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Соответствующий указ Президента России появился на официальном-интернет портале правовой информации.

Напомним, что 17 апреля Елене Гагариной, дочери космонавта Юрия Гагарина, исполнилось 65 лет. Владимир Путин в тот день направил ей поздравительную телеграмму.