Путин наградил медалями «За отвагу» четырех росгвардейцев — участников спецоперации

Четыре росгвардейца — участники спецоперации на Украине награждены медалями «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии.

«Указом Президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, четверо военнослужащих Центрального округа Росгвардии награждены медалью „За отвагу“», – говорится в сообщении.

Сегодня состоялась церемония вручения наград. Командующий Центральным округом Александр Попов передал медали майору С. Моржакову, прапорщикам М. Окорокову, А. Федотову и Д. Щепакину.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России лейтенанту Дамиру Исламову. Татарстанец погиб во время штурма укрепрайона противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР.