Путин наградил медалями и почетными званиями четырех работников завода из Нижнекамска

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания и наградил госнаградами семерых жителей Республики Татарстан. Указ о награждении появился на официальном портале правовой информации.

Так, в списке оказалось сразу четыре сотрудника Нижнекамского механического завода: инженер-конструктор Табрис Салахов, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Ревгать Исмагилов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Фаргат Мансуров и слесарь-ремонтник Раис Фатхутдинов. Первый из них отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу, трем остальным присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» за заслуги в данной области.

Кроме того, почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» удостоился доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев.

Заслуженным работником высшей школы РФ был признан профессор кафедры КНИТУ-КАИ Юрий Евдокимов, а гендиректор ТАИФ Альберт Шигабутдинов награжден орденом Александра Невского.