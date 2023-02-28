Путин наградил работников Нижнекамскнефтехима и «Татнефти»

Президент РФ Владимир Путин отметил 21 жителя Татарстана наградами, почетными званиями и почетными грамотами. Указ и распоряжение главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены главный эксперт проектного офиса центра технологического развития ПАО «Татнефти» Илгам Газизов, электросварщик ручной сварки нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» подразделения «Татнефти» «Татнефть-Добыча» Анатолий Зубарев и главный инженер — первый заместитель начальника управления «Татнефти» Сергей Любецкий.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» медалью Луки Крымского награждена заместитель заведующего центральной районной аптекой №60 Муслюмовского района ГУП «Таттехмедфарм» Йолдыз Шафикова.

Тренер спортивной школы Тетюшского района Сагит Ибрагимов получил почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ «за большие заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи».

В свою очередь главный специалист группы отдела разработки Ромашкинского месторождения — «Север» подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Анна Тарасова удостоена звания «Заслуженный геолог Российской Федерации» «за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу».

Заслуженными работниками нефтяной и газовой промышленности РФ стали слесарь по ремонту технологических установок НДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» Владимир Айкин, начальник отдела — замначальника управления департамента добычи нефти и газа подразделения «Татнефти» «Татнефть-Добыча» Роберт Ахмадуллин, оператор по поддержанию пластового давления НДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» Мунир Галиев, оператор по подземному ремонту скважин Джалильского цеха подземного ремонта «Татнефти» Рустям Галиев, инженер-технолог НДУ «Прикамнефть» подразделения «Татнефти» «Татнефть-Добыча» Сергей Глазков и начальник цеха НДУ «Елховнефть» подразделения «Татнефти» «Татнефть-Добыча» Рамис Джалилов.

Кроме того, этого же звания удостоены оператор по добыче нефти и газа НДУ «Джалильнефть» «Татнефти» Алис Ихсанов, оператор по добыче нефти и газа НДУ «Альметьевнефть» Валерий Леонтьев, руководитель группы департамента добычи нефти и газа подразделения «Татнефти» «Татнефть-Добыча» Олег Сандулов, начальник цеха НДУ «Азнакаевскнефть» Андрей Сучков, оператор по добыче нефти и газа НДУ «Елховнефть» Сергей Филимонов, оператор по добыче нефти и газа НДУ «Елховнефть» Ильдус Хасаншин и начальник ремонтно-механической мастерской управления «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть» Рахим Хафизов.

Помимо этого, почетными грамотами отмечены аппаратчик дегидрирования завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) Владимир Мартьянов и заместитель директора Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи Дамира Рамазанова.

Первый награжден «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Вторая отмечена за успешную подготовку национальной сборной РФ к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в австрийском городе Граце.