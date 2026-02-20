news_header_top
Общество 20 февраля 2026 12:56

Клирика Казанской епархии Ростислава Икрамова наградили орденом Мужества

Фото: Татарстанская митрополия

Клирик Казанской епархии иерей Ростислав Икрамов удостоен ордена Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской епархии.

«Указом Президента Российской Федерации клирик Казанской епархии иерей Ростислав Икрамов награжден орденом Мужества», – говорится в сообщении.

Фото: Татарстанская митрополия

Отец Ростислав исполняет пастырские обязанности в зоне проведения специальной военной операции. После тяжелого ранения и ампутации ноги он вернулся на передовую и продолжил духовно окормлять военнослужащих.

