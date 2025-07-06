Путин наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая Звезда» посмертно

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ главы государства появился на официальном сайте правовых актов.

Гудков, ранее командовавший 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, получил звание Героя России в октябре 2023 года. Его повторное награждение стало первым подобным случаем в истории современной России — ранее такая практика существовала только в советский период.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года, окончил Новосибирский военный институт, прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до руководителя десантно-штурмового батальона. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии. С февраля 2022 года командовал 155-й бригадой морской пехоты, а в марте 2025 года был назначен заместителем командующего ВМФ России. В его ведении находились морская пехота, ракетные и артиллерийские береговые войска.