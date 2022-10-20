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Официальная хроника
20 октября 2022  16:50

Путин наградил гендиректора «Бахетле» Муслиму Латыпову орденом Почета

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За многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи Президент России Владимир Путин наградил  депутата Госсовета Татарстана, генерального директора ООО «Бахетле» Муслиму Латыпову орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Президент также присвоил замглавврача центральной городской клинической больницы №18 Казани Фариде Булатовой медаль Луки Крымского.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Шакира Ягудина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этим же указом Президент России присвоил певице Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист Российской Федерации». 

#Владимир Путин #Татарстан #госнаграды
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