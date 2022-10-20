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Культура
20 октября 2022  14:58

Путин присвоил Юлии Чичериной звание «Заслуженный артист России»

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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» рок-исполнительнице, композитору Юлии Чичериной. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Известность певице принесла песня «Ту-лу-ла», кторая стала саундтреком к популярному российскому фильму «Брат-2, а также хиты «Жара» и «Мой рок-н-ролл». 

С 2014 года Чичерина начала активно поддерживать Донбасс, из-за чего ряд стран ЕС внес ее в санкционные списки. 

 

 

#Владимир Путин #артисты #культура
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