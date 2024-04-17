Путин поздравил с юбилеем старшую дочь Юрия Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем искусствоведа, гендиректора музея-заповедника «Московский Кремль» Елену Гагарину. Ей исполнилось 65 лет.

В поздравлении он отметил талант, профессионализм и увлеченность юбиляра выбранным делом.

«Более 20 лет вы руководите Музеями Московского Кремля, воплощаете в жизнь интересные творческие, просветительские, образовательные проекты, вносите значимый вклад в развитие музейного дела, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.