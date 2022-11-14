Путин наградил Мухаметшина орденом Невского, а Шаймиева — орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина и генерального директора «Татавтодора» Айрата Шаймиева государственными наградами.

Документ о награждении множества лиц различными орденами и медалями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фарид Мухаметшин за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность удостоен ордена Александра Невского. А Айрат Шаймиев за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Почета.