Путин наградил 239-й танковый полк орденом Жукова за массовый героизм и отвагу

Президент России Владимир Путин впервые с начала спецоперации на Украине отметил подразделение Вооруженных сил РФ орденом Жукова – награды был удостоен 239-й гвардейский танковый полк. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе сказано, что орден присужден «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».

Кроме того, за высокий профессионализм при спасении людей в экстремальных условиях орденом мужества Президент наградил жителей Башкортостана: Константина Бузанова, Петра Филипова, Салавата Хабирова и Владимира Былду (посмертно).

Орден Жукова был учрежден в России 9 мая 1994 года. Им награждаются командующие воинскими объединениями, а также целые подразделения за умелую организацию и проведение военных операций.

Ранее Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование «гвардейская».