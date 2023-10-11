Путин: Надо быть тупыми, чтоб не понимать последствия отказа от энергоресурсов РФ

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Нужно быть очень глупыми, чтобы не осознавать последствия отказа от российских энергетических ресурсов, уверен Президент России Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, глава государства заявил, что недальновидные решения политиков Запада в вопросах экономики его порой озадачивают.

«Раз решили сократить закупки у нас, ну, общий объем потребления все равно сохраняется, значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно! Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — сказал российский лидер.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит на площадке ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября, он является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятиях форума принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.