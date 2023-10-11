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Путин: Надо быть тупыми, чтоб не понимать последствия отказа от энергоресурсов РФ
Нужно быть очень глупыми, чтобы не осознавать последствия отказа от российских энергетических ресурсов, уверен Президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, глава государства заявил, что недальновидные решения политиков Запада в вопросах экономики его порой озадачивают.
«Раз решили сократить закупки у нас, ну, общий объем потребления все равно сохраняется, значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно! Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — сказал российский лидер.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит на площадке ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября, он является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятиях форума принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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