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Руc Тат
Экономика 11 октября 2023 14:48

КГЭУ в присутствии Минниханова подписал соглашения с энергокомпаниями

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КГЭУ в присутствии Минниханова подписал соглашения с энергокомпаниями
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня на «Российской энергетической неделе» в Москве в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова были подписаны соглашения между Казанским государственным энергетическим университетом с одной стороны и ПАО «Россети» и АО «Силовые машины» с другой. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках соглашений предполагается развивать всестороннее сотрудничество с учетом приоритетов по решению задач в области развития электротехнической отрасли и подготовки качественного кадрового обеспечения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Международный форум проходит на площадке ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября, он является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами форума выступают Фонд «Росконгресс» и Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы.

#Казанский энергоуниверситет #Рустам Минниханов
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