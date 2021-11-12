Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС

Хотя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проводится в онлайн-формате, Президент России Владимир Путин появился на встрече с лидерами стран-участниц в традиционной новозеландской накидке, сообщает РИА Новости.

В Сети появились кадры с онлайн-мероприятия, на которых видно, что лидеры Канады, Китая, Филиппин, Таиланда и Чили также примерили национальный предмет гардероба Новой Зеландии, под председательством которой проходит нынешний саммит.

У лидеров стран — участниц организации существует традиция примерять национальные виды одежды во время проведения этого мероприятия. Так, в 2008 году нынешний заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, бывший тогда Президентом России, появился на саммите в Перу в традиционном индейском пончо, которое весило около 3 килограммов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ примет участие во встрече лидеров-стран АТЭС 12 ноября в формате онлайн-конференции.