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Ру Тат
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Политика
12 ноября 2021  17:02

Путин надел традиционную новозеландскую накидку на саммит АТЭС

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Хотя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проводится в онлайн-формате, Президент России Владимир Путин появился на встрече с лидерами стран-участниц в традиционной новозеландской накидке, сообщает РИА Новости.

В Сети появились кадры с онлайн-мероприятия, на которых видно, что лидеры Канады, Китая, Филиппин, Таиланда и Чили также примерили национальный предмет гардероба Новой Зеландии, под председательством которой проходит нынешний саммит. 

У лидеров стран — участниц организации существует традиция примерять национальные виды одежды во время проведения этого мероприятия. Так, в 2008 году нынешний заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, бывший тогда Президентом России, появился на саммите в Перу в традиционном индейском пончо, которое весило около 3 килограммов. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ примет участие во встрече лидеров-стран АТЭС 12 ноября в формате онлайн-конференции.

#Россия #владимир путин #дмитрий медведев #саммит АТЭС
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