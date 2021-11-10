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Политика
10 ноября 2021  16:51

Путин примет участие в саммите АТЭС 12 ноября

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Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), который пройдет 12 ноября в режиме видеоконференции, передает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеров стран-участниц под председательством Новой Зеландии планируется обсудить вопросы восстановления экономики государств в регионе после эпидемии коронавируса.

Также на саммите будут определены основные направления работы АТЭС до 2040 года.

Форум Азиатско-Тихоокеанского  экономического сотрудничества  был создан в 1989 году с целью взаимодействия экономик 21 страны-участницы в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. 

#Путин Владимир #Россия #саммит АТЭС
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