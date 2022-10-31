Путин надеется на завершение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе длится уже тысячелетия, и его нужно завершить, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед», – сказал глава российского государства перед началом переговоров.

Напомним, у Путина и Пашиняна сегодня запланированы трехсторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее стало известно о планах российского лидера перед началом встречи отдельно пообщаться с коллегами из Армении и Азербайджана.