Путин 31 октября проведет трехстороннюю встречу с Алиевым и Пашиняном в Сочи

В Сочи 31 октября состоятся трехсторонние переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Переговоры пройдут по инициативе российской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи планируется обсудить реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также необходимые действия по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Будут затронуты и вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Путин также пообщается отдельно и с Пашиняном, и с Алиевым.