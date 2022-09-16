Путин надеется, что Запад откажется от использования санкций в своих целях

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что страны Запада прекратят использовать санкции в эгоистических целях. Об этом российский лидер заявил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.

«Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», — поделился своим видением желательных перспектив развития отношений между государствами Путин.

Многие страны ужесточили и ввели ряд новых санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине, которую российский лидер инициировал 24 февраля.