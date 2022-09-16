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Ру Тат
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Политика
16 сентября 2022  12:03

Путин надеется, что Запад откажется от использования санкций в своих целях

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что страны Запада прекратят использовать санкции в эгоистических целях. Об этом российский лидер заявил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости. 

«Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», — поделился своим видением желательных перспектив развития отношений между государствами Путин.

Многие страны ужесточили и ввели ряд новых санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине, которую российский лидер инициировал 24 февраля. 

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а государства-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. 

В этом году началась процедура принятия Беларуси в ШОС как полноправной страны-участницы. Также подписан меморандум о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Мьянма скоро тоже должны получить такой статус.
#Владимир Путин #антироссийские санкции #политика
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