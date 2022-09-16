Президент Узбекистана заявил о начале приема Беларуси в ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что процедура принятия Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправной страны-участницы уже началась. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, узбекистанский лидер напомнил о подписании меморандума о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Он также добавил, что Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Мьянма скоро тоже получат такой статус.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а государства партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



В сентябре 2021 года начался процесс приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнеров по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.