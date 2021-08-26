Путин начнет свой визит на Дальний Восток со встречи со школьниками

Рабочая поездка Президента РФ Владимира Путина на Дальний Восток начнется с общения со школьниками в детском центре «Океан», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всероссийский детский центр „Океан“ посетит Президент. Все-таки начнется пребывание Президента на Дальнем Востоке 1 сентября. И поэтому со школьниками, с детишками как раз 1 сентября в День знаний Президент пообщается», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил также, что в ходе поездки запланированы и другие мероприятия, которые в настоящее время прорабатываются.

Ранее в кремлевском пуле рассказали о том, что поездка Президента РФ в Дальневосточный регион страны станет самой длинной поездкой российского лидера за последний год.

Путин планирует посетить День знаний во Владивостоке и провести встречу с представителями общественности.

Кроме того, глава РФ 3 сентября примет очное участие в ежегодном Восточном экономическом форуме (ВЭФ), о чем сообщал «Татар-информ».