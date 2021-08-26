Путин примет очное участие в Восточно-экономическом форуме

Глава РФ Владимир Путин 3 сентября выступит на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в очном-формате, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, я подтверждаю, Президент Путин примет участие в работе Восточного экономического форума. Он примет участие очно в „пленарке“. Это будет „смешанная пленарка“, Президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией», — сказал Песков. «Сам по себе форум состоит из большого количества панельных дискуссий, в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами и спикерами сессий ВЭФ с тем, чтобы они рассказали Президенту, как они работали и что делали на форуме», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин также традиционно проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

«Он делает это каждый раз. Ему будут представлены интерактивные презентации результатов развития Дальнего Востока. Результатов много, действительно, регионы развиваются все более упорядоченно, успешные практики ТОРов», — сказал пресс-секретарь.

Международный Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке. Его главные цели — это стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.