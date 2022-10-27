Путин: На Западе озвучили стоимость госпереворота на Украине, совсем охамели

Западные идеологи и политики на протяжении многих лет продвигали идеи демократии и заявляли, что ей нет альтернатив, но при этом пресекают попытки других государств на самоопределение, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме. Он обвинил Запад в организации госпереворотов в других странах, в частности – на Украине.

«Под видом либерального порядка устраивают перевороты. Ну вот, один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего…», – сказал он.

По его словам, как только другие страны – в частности, Азии – стали получать извлекать выгоду из глобализации, правила мироустройства западные страны постарались изменить, в том числе правила мировой торговли, конкуренции, собсвтенностии другие.

«Вдруг сразу забыли, напрочь! <…> Всех считают людьми второго сорта, а себя исключительными – так и продолжается до сих пор. Сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии, не принимая превосходство отдельных государств», – добавил он.

Напомним, ранее Путин также заявил, что кризис приобрел мировой характер и отметил, что у человечества осталось толь ко два пути: накапливать груз проблем или совместно искать решения.

XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. В нем принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Тема заседания 2022 году – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».