Путин: Кризис приобрел глобальный характер, у человечества осталось только два пути

События в мире продолжают развиваться по «негативному сценарию», о которых Россия неоднократно предупреждала другие страны, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти события уже переросли в системный кризис не только в военно-политической, но и в гуманитарной сфере. По его словам, мир встал перед двумя путями, один из которых грозит катастрофой, а второй требует объединения и совместного поиска решения проблем.

«Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение ситуации. Это и разжигание войны на Украине, и провокация вокруг Тайваня, дестабилизация продовольственного и энергетического мировых рынков», – сказал он, выступая на пленарном заседании Валдайского форума.

Запад поставил на кон в своей игре власть над миром, что грозит катастрофой миру, подчеркнул глава государства. «Это опасная, кровавая и грязная игра, она отрицает суверенитет стран, их самобытность и уникальность <…>. Но в современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнёт бурю», – подчеркнул он.

Кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех без исключения, заявил Путин.

«Перед человечеством сейчас два пути – или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно нас всех раздавят, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и безопасным. <…> Я всегда верил в силу здравого смысла, потому убежден, что Западу придется начать равноправный разговор о нашем общем будущем», – заключил Президент.

XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. В нем принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны, включая Афганистан, Бразилию, Германию, Египет, Китай, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Россию, США, Турцию, Францию, Узбекистан, ЮАР и другие. Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 году. За прошедшие годы в его работе приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 84 стран. Встречи Владимира Путина с экспертами стали доброй традицией еще с момента основания клуба.

Напомним, официальный представитель московского Кремля Дмитрий Песков сообщал, что сегодняшнее выступление Владимира Путина станет главным событием дня и будет иметь очень важное значение. Его содержание будут анализировать, «изучать, читать и перечитывать», заявлял Песков.