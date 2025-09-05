Путин на ВЭФ: Российские финансовые власти ведут себя профессионально

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Если резко снизить ключевую ставку, вырастет инфляция. Об этом напомнил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании X Восточного экономического форума.

Глава российского государства напомнил, что Центральный банк борется с инфляцией, пытаясь вернуть ее к таргету в 4–5%, но «это связано с высокой ключевой ставкой», что «вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством».

«И наверняка здесь многие сидящие в зале скажут, что это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», – констатировал Путин.

«Единственное, что я могу сказать. Хочу заверить вас в том, что российские финансовые власти, Правительство Российской Федерации и Центральный банк ведут себя профессионально», – подчеркнул он.

По словам Путина, власти РФ всегда исходили из важности устойчивой макроэкономической политики, она проводилась на протяжении как минимум 15 лет, и это давало в итоге положительный результат. «Уверен, что так будет и на этот раз», – заключил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит уже в десятый раз. На этот раз в мероприятии принимают участие представители 70 стран – от Китая и Вьетнама до Малайзии и Таиланда. ВЭФ собрал около 4,5 тыс. человек. В центре повестки – внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры, создание новых логистических маршрутов и подготовка кадров для будущего.

Татарстан представлен на ВЭФ-2025 внушительной делегацией, призванной продемонстрировать потенциал региона. В состав делегации вошли представители ключевых структур Татарстана, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации. Речь идет о Министерстве экономики РТ, которое представляет заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирном конгрессе татар и Инновационном технопарке «Идея».

Сегодня в пленарном заседании ВЭФ-2025 принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.