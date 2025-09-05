Минниханов прибыл на заседание ВЭФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл на пленарное заседание X Восточного экономического форума. Видео опубликовала руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«Пока вы спите, Рустам Минниханов идет на пленарное заседание Восточного экономического форума», – написала Галимова в своем Telegram-канале.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит уже в десятый раз. На этот раз в мероприятии принимают участие представители 70 стран – от Китая и Вьетнама до Малайзии и Таиланда. ВЭФ собрал около 4,5 тыс. человек. В центре повестки – внедрение современных технологий, развитие инфраструктуры, создание новых логистических маршрутов и подготовка кадров для будущего.

Татарстан представлен на ВЭФ-2025 внушительной делегацией, призванной продемонстрировать потенциал региона. В состав делегации вошли представители ключевых структур Татарстана, отвечающих за развитие экономики, международное сотрудничество и инновации. Речь идет о Министерстве экономики РТ, которое представляет заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирном конгрессе татар и Инновационном технопарке «Идея».