Путин на учениях ядерных сил: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений

Президент России Владимир Путин

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – подчеркнул российский лидер.

При этом, по словам Путина, сейчас в процессе развития российских ядерных сил реализуется «всё то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно». «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно, и, слава богу, у нас всё получается», – выразил уверенность он.

Президент уточнил, что в рамках госпрограммы вооружения планируется оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования.

В связи с этим он напомнил о недавних успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (ее планировали поставить на боевое дежурство еще к концу 2022 года – прим. Т-и). Последняя, по его оценке, обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.

Нынешние учения начались еще 18 мая, это первая совместная тренировка российской и белорусской армий по управлению стратегическими и тактически ядерными силами. По данным Минобороны РФ, задействовано более 64 тыс. человек личного состава, свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок (а том числе восемь ракетных подлодок стратегического назначения).

В рамках первого этапа учений была произведена внезапная проверка ядерных сил. Сегодня в рамках второго этапа расчет ВС Белоруссии произвел пуск ракеты «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр», ВМФ РФ запустил ракеты«Циркон» и «Синева», а по полигону «Кура» на Камчатке с космодрома «Плесецк» была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски ракет воздушного базирования, а МиГи-31И осуществили пуск «Кинжала».