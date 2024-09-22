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Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета РФ
На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин проведет заседание президиума Государственного совета РФ и выступит на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.
«В графике Президента — выступление на Российской энергетической неделе. По опыту прошлых лет — это весьма представительный и яркий форум <...>», — было отмечено в передаче.
Среди других событий, включенных в график главы государства на следующую неделю, помимо заседания президиума Госсовета были упомянуты «международные контакты» и совещание с членами Совета безопасности РФ.
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