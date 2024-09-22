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Политика 22 сентября 2024 14:31

Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета РФ

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Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета РФ
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин проведет заседание президиума Государственного совета РФ и выступит на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Об этом было сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«В графике Президента — выступление на Российской энергетической неделе. По опыту прошлых лет — это весьма представительный и яркий форум <...>», — было отмечено в передаче.

Международный форум «Российская энергетическая неделя 2024» пройдет в Москве с 26 по 28 сентября текущего года.

Среди других событий, включенных в график главы государства на следующую неделю, помимо заседания президиума Госсовета были упомянуты «международные контакты» и совещание с членами Совета безопасности РФ.

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#Владимир Путин #госсовет рф
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