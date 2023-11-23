Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Минске начался саммит ОДКБ — в нем принимает участие Владимир Путин
Президент России Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая стартовала в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Участниками встречи стали лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
На саммите рассмотрят ключевые вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, и актуальные международные и региональные проблемы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»