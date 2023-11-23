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Руc Тат
Политика 23 ноября 2023 14:27

В Минске начался саммит ОДКБ — в нем принимает участие Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая стартовала в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участниками встречи стали лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

На саммите рассмотрят ключевые вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, и актуальные международные и региональные проблемы.

#Владимир Путин #ОДКБ
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