В Минске начался саммит ОДКБ — в нем принимает участие Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая стартовала в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участниками встречи стали лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

На саммите рассмотрят ключевые вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, и актуальные международные и региональные проблемы.