Додик - Путину в Казани: Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС

Фото: © Екатерина Чеснокова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) хочет участвовать в работе БРИКС в приемлемом для объединения формате, а еще страна намерена пытаться привлечь к этому всю БиГ. Об этом заявил сербский лидер Милорад Додик, когда встретился с Президентом РФ Владимиром Путин. Переговоры политиков прошли в Казани в рамках саммита БРИКС.

«Мы хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это и в [составе] Боснии и Герцеговины. Мы попробуем, это не зависит от нас. Но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины», - цитирует Додика пресс-служба Кремля.

Он отметил, что сейчас Республика Сербия переживает непростые времена, против нее постоянно вводят санкции. Тем самым Запад хочет заставить Сербию направить ее против России.

«Мы, конечно, от этого отказываемся, отказываемся ввести санкции против вас. И два дня назад мы отказались выполнить требование, чтобы Босния и Герцеговина ввела визы для российских граждан, и это является примером того, чего мы не позволим», - заверил Додик.

Он также опроверг слухи о том, что в Республике Сербской якобы находятся лагеря, которые организованы совместно с Россией для дестабилизации Молдавии. Ранее недостоверную информацию распространило посольство США.

В завершении Додик подчеркнул, что Западу, не смотря на все усилия не удалось изолировать Россию от мира. И БРИКС ярко это продемонстрировал.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Додика за участие в саммите БРИКС в Казани, отметив, что сотрудничество России и Республики Сербской расширяются.

«Мы знаем, с какими трудностями вы сталкиваетесь, через какие испытания приходится пройти. Но уверены, что с вашим характером и с настроем граждан, проживающих в Республике Сербской, на защиту своих национальных интересов все эти трудности будут преодолены», - сказал Путин.

Он также обратил внимание Додика на то, что меняется время, ситуация в мире и вместе с ними меняется и то, чем БРИКС занимается. Однако российский лидер отметил, что Россия не стремится ни с кем бороться, а просто хочет создать новые инструменты и механизмы сотрудничества, основываясь на равноправии и уважении интересов друг друга. Работа в этом направлении продолжится, заверил Путин.