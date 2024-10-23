Путин на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Президентом Ирана

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Президент России Владимир Путин на полях проходящего в столице Татарстана саммита БРИКС встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваша нынешняя поездка в Россию — первая в должности Президента Исламской Республики Иран, и это имеет большое символическое значение. Иран стал полноправным членом БРИКС, и вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества», — заметил глава российского государства.

«Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», — подчеркнул в связи с этим Путин и напомнил о недавно состоявшихся переговорах в Ашхабаде.

«Главное — был подтвержден взаимный курс на всемерное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», — напомнил Президент РФ.

Масуд Пезешкиан в свою очередь назвал отношения Ирана и России стратегическими. Он также выразил уверенность в том, что вместе две страны сумеют вместе нейтрализовать все санкции Соединенных Штатов, передает ТАСС.