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Путин на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Президентом Ирана
Президент России Владимир Путин на полях проходящего в столице Татарстана саммита БРИКС встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Ваша нынешняя поездка в Россию — первая в должности Президента Исламской Республики Иран, и это имеет большое символическое значение. Иран стал полноправным членом БРИКС, и вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества», — заметил глава российского государства.
«Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», — подчеркнул в связи с этим Путин и напомнил о недавно состоявшихся переговорах в Ашхабаде.
«Главное — был подтвержден взаимный курс на всемерное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», — напомнил Президент РФ.
Масуд Пезешкиан в свою очередь назвал отношения Ирана и России стратегическими. Он также выразил уверенность в том, что вместе две страны сумеют вместе нейтрализовать все санкции Соединенных Штатов, передает ТАСС.
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