Путин на ПМЭФ отметил успехи Татарстана в создании инвестклимата

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) прокомментировал результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата, упомянув успехи традиционно занявшей второе место Республики Татарстан.

«По-прежнему <...> рейтинг возглавляет столица России – Москва. Далее следуют Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причем их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году», – заметил Путин.

По мнению главы государства, это свидетельствует о том, что «планка лидерства постоянно повышается» и что «в работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться».

Он также отметил, что на третьей позиции разместились Московская область и Республика Башкортостан и что 57 регионов сумели улучшить свои позиции в рейтинге. Наиболее высокую динамику продемонстрировали Челябинская, Тверская, Смоленская и Калужская области, а также Воронежская, Саратовская, Сахалинская, Новосибирская, Липецкая области и Алтайский край.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что теперь рейтинг, который составляет Агентство стратегических инициатив, включает 82 показателя вместо прежних 70 – «то есть он стал более детальным, подробным, а значит, информативным».

«Поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейших успехов в этой важной сфере. Давайте отметим их успехи», – подытожил Владимир Путин.