Путин: На фоне роста промпроизводства и обрабатывающей отраслей замедляется инфляция

На фоне роста индустриальной активности и обрабатывающих отраслей постепенно замедляется инфляция. Об этом на совещании по экономическим вопросам сказал Президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремляю

«Промышленное производство в феврале прибавило 8,5%, что заметно выше, чем в январе: тогда прирост составил 4,6%. При этом уже традиционно — что радует, безусловно, — более высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. Их динамика в январе — плюс 7,5%, а в феврале — уже плюс 13,5%, — рассказал глава государства. — На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе ожидания граждан, то есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены».

Путин отметил, что динамика роста ВВП России хорошая: данные за начало года оказались выше прогнозов Кабмина, Центробанка и ряда экспертов. В годовом выражении валовый внутренний продукт за январь-февраль вырос на 6%.