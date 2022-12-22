Путин на «Елке желаний» рассказал, верит ли он в Деда Мороза

Президент РФ Владимир Путин посетил флагманскую акцию «Елка желаний», организованную в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Московском Манеже. Одна из маленьких гостий поинтересовалась у главы государства, верит ли он «в Дедушку Мороза». Видео этой сцены в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Российский лидер утвердительно ответил на вопрос девочки. Та отреагировала на его слова восхищенной репликой «Здорово».

После этого Владимир Путин более развернуто сформулировал свое отношение к главному новогоднему сказочному персонажу. «Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — заявил он.

В этом году на «Елке желаний» размещены открытки трех видов: синие — с обращениями детей военнослужащих, зеленые — с обращениями детей, проживающих в присоединенных к РФ регионах, и красные — с обращениями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Москве Президент РТ Рустам Минниханов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Накануне руководитель республики уже присоединился к этой акции в Татарстане.