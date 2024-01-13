Путин на Чукотке, замороженное ЖКХ и беспредел в Эквадоре: обзор событий недели

Региональная рабочая поездка Владимира Путина началась с самой дальней окраины страны – Чукотки и Хабаровского края

Фото: kremlin.ru

Крупнейшая экономика Европы: турне Путина началось с Чукотки

Важнейшее внутриполитическое событие недели – первая в новом году президентская региональная рабочая поездка Владимира Путина, которая началась с самой дальней окраины страны – Чукотки и Хабаровского края. Там Президент России констатировал, что экономика России выстояла под шквалом санкций и перешла к траектории роста. В Хабаровске, выступая перед местным бизнес-сообществом, он поделился оптимистичной информацией об экономическом росте страны в 2023 году. Путин допустил, что рост ВВП по итогам 2023 года превысит 4%. Кроме того, он заявил, что наша страна по размерам экономики стала крупнейшей на европейском континенте.

Слова Путина о лидерстве российской экономики по объемам в Европе подтверждаются не только российскими статистическими службами. Это информация Международного валютного фонда. Согласно его данным, экономика России действительно занимает пятое место в мире и первое – среди стран Европы по объему ВВП по паритету покупательной способности (5,51 трлн долларов в 2023 году). Наша страна пропустила вперед только Китай, США, Индию и Японию и обогнала Германию, став таким образом первой экономикой в Европе. Очередная победа над немцами?

Да, у экономики России есть некоторые проблемы – в виде кадрового голода, высокой инфляции. Но все это решается. «Значительные действия ЦБ и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. Выйдем на целевые показатели – лучше будет», – уверял аудиторию в Хабаровске Путин.

Сам по себе рост экономики России в 2023 году на 4% – это просто выдающийся результат, учитывая беспрецедентное санкционное давление Запада в отношении нашей страны. Как видим, оно начинает давать серьезные сбои. Оппозиционные администрации Джо Байдена американские политики вроде Дональда Трампа все чаще и чаще говорят о провале механизма санкций в отношении России. Они прекрасно видят, что эти санкции не работают – наша страна демонстрирует высокий экономический рост, опережающий по темпам даже ожидаемый рост ВВП США (2,6%). Ну и кто кого наказал?

В новогодние каникулы на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Рвется там, где тонко»: ветхая жилищная инфраструктура потребовала срочного обновления

В новогодние каникулы на фоне сильных морозов жители ряда российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Наиболее массовыми оказались отключения в Подмосковье, где без электричества, горячей воды и тепла остались несколько тысяч потребителей. А весь мир облетели кадры обледеневших подъездов и квартир. Чтобы согреться, люди разжигали во дворах костры, вовсю работали спасательные службы. Реагируя на такие страшные коммунальные происшествия, на всю катушку заработали и правоохранительные органы. Например, задержаны замглавы Подольска и начальник котельной. Следственный комитет РФ проводит массовые проверки по фактам происшествий.

Наказания наказаниями, но причина столь массовых аварий прежде всего в высоком износе коммунальных сетей. По некоторым оценкам, почти 40% коммунальной инфраструктуры в стране требует немедленной замены. А ведь это как средняя температура по больнице – в ряде регионов наблюдается еще больший процент износа. Вот и рвануло там, где тонко. И это произошло еще не в самые лютые холода, подобные, например, сорокаградусным морозам 1979 года.

В советское время энергосети строились по стандартам, не учитывающим энергоэффективность. Наша страна могла позволить себе в то время гигантские инвестиции в энергоснабжение, воспроизвести которые частная капиталистическая экономика сейчас не в состоянии. Кроме всего прочего, сюда наложилась и ситуация с массовой застройкой, когда жилой фонд наращивается с опережением к мощности существующего энергоснабжения. Устаревшие котельные не справляются с возросшей нагрузкой в морозы – и получаем аварии.

Еще один немаловажный фактор нестабильности – неспособность как частников, так и муниципалитетов профинансировать замену изношенной коммунальной инфраструктуры. У них на это попросту нет достаточных средств. В СССР, когда этим занималось государство, средства изыскивались в плановом порядке, да и сама по себе эта инфраструктура была еще более-менее свежей. Регионы не могут самостоятельно решать проблему гигантских инвестиций в обновление энергосетей, следовательно, это должно взять на себя федеральное правительство. Там тоже начали это осознавать – в федеральный бюджет 2024-2025 годов заложено около 150 млрд рублей на обновление коммунальных сетей.

То есть понимание того, как решать проблему, наверху есть. Но если честно, для этого потребуются триллионы. Так что на решение проблемы уйдут долгие годы – такова реальность.

Весь мир с ужасом наблюдал за бесчинствами взбесившихся бандитов из эквадорских наркокартелей Фото: стоп-кадр видео

Бандитский беспредел в Эквадоре: наркокартели втянули страну в гражданскую войну

На этой неделе весь мир с ужасом наблюдал за бесчинствами взбесившихся бандитов из эквадорских наркокартелей. После побега из тюрем главарей двух картелей «Лос Чонерос» и «Лос Лобос» страну охватила волна ультранасилия – многочисленные захваты заложников, расстрелы мирных людей и служащих полиции, захваты правительственных зданий, тюрем и студий местного телевидения.

В ответ президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим чрезвычайного положения и дал распоряжение вооруженным силам проводить необходимые действия «в соответствии с международным гуманитарным правом и соблюдением прав человека». В Эквадоре, по сути, началась гражданская война, а сама страна погрузилась в хаос.

Опухоль в виде наркомафии (а в Эквадоре действует как минимум 21 крупная преступная группировка) рано или поздно должна была взорваться. В стране только за 2023 год зарегистрировано 8008 насильственных смертей, что означает то, что мы наблюдаем сейчас только вспышку устоявшегося разгула преступности. Увы, но государство не контролирует ситуацию, власть перешла в руки наркокартелей.

Таковы итоги правления властей страны, полностью контролируемой правящим классом США. Америке выгодно существование Эквадора в виде потерянного государства, где царит хаос. Потому что так легче проводить неоколониальную политику. Красноречивый факт – в стране беспорядки, а Нобоа, который родился и учился в США, заявил, что его страна передаст Соединенным Штатам военную технику российского производства в обмен на новое оборудование. Цена американской помощи составит $200 миллионов. Техника российского производства нужна не самим США – американцы отправят ее украинцам. Потому что поставки американской военной техники затормозились из-за позиции ряда политиков США, которые протестуют против помощи режиму Владимира Зеленского в ущерб национальным интересам.

То, что происходит в Эквадоре, – яркий сигнал для стран третьего мира. Неоколониализм со стороны американцев не борется с наркомафией, ему выгодна ситуация управляемого хаоса, атмосфера страха и убийств в этих бедных регионах. И глядя на эти события, они начинают понимать суть американской политики.

В статье генконсула КНР в Казани Сяна Бо раскрыто то, как Китай будет строить свою внешнюю политику Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Равноправный и упорядоченный многополярный мир: генконсул КНР в Казани опубликовал статью о внешней политике Китая

В интересной и насыщенной смыслами статье генконсула КНР в Казани Сяна Бо, опубликованной в «Татар-информе», раскрыто то, как Китай будет строить свою внешнюю политику и какие решения он предлагает в ответ на проблемы, с которыми сталкивается современный мир.

Почему появилась эта статья? Чтобы донести нам, татарстанцам, итоги совещания ЦК КПК по внешнеполитической работе, которое состоялось в конце декабря прошлого года. Где состоялось систематическое изложение и обобщение концепции построения сообщества единой судьбы человечества. Именно так, как это видят в Китае.

В свою очередь, для Татарстана очень важна позиция Китая по этим глобальным вопросам, потому что взаимоотношения республики с КНР переживают самый настоящий бум. Товарооборот между Татарстаном и Китаем превысил в 2023 году $2 млрд, продемонстрировав значительный рост. Что касается взаимодействия по линии культуры, спорта, образования – все это также можно охарактеризовать как неуклонно расширяющееся сотрудничество. Поэтому нам очень важно знать видение Китаем его внешней политики и его взгляды на проблемы современного мира.

Интересный акцент в статье генконсула – упоминание успешных практик регионального сотрудничества, в том числе с участием Татарстана. Здесь и IV заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Янцзы – Волга», и форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который стал важной платформой для международного регионального сотрудничества.

В статье сообщается, что на совещании ЦК КПК были выдвинуты два основных положения: равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация. Первое означает мир, в котором все страны, большие и малые, равны, гегемонизм и политика силы отвергаются, а демократия действительно продвигается в международных отношениях. А общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация – это такая глобализация, которая удовлетворяет общие потребности всех стран, особенно развивающихся, и надлежащим образом устраняет дисбалансы развития между странами и внутри стран, возникающие в результате глобального распределения ресурсов.

В марте 2013 года во время выступления с докладом в Московском институте международных отношений Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил концепцию построения сообщества единой судьбы человечества. Конечная цель концепции заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Как это реализовать? С помощью продвижения глобального управления на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Именно таким образом будут формироваться международные отношения нового типа.

И здесь консул обращает внимание на ряд инициатив Китая в области международных отношений – здесь он упоминает и Инициативу по глобальному развитию, и Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, и высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь». Такой набор инициатив в случае их принятия глобальными игроками на мировой шахматной доске и приведет к тому самому построению мирового сообщества единой судьбы человечества.

Действительно, красивая и благородная концепция. Хочется поблагодарить генконсула КНР в Казани за эту статью, раскрывающую для нас новые акценты во взглядах Китая на будущее международных отношений.

Переход с начала года школ на обновленную систему «Электронное образование РТ» вызвал трудности – в ее работе обнаружились технические сбои Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Без страданий нет прогресса: школы Татарстана столкнулись с трудностями при обновлении «Электронного образования РТ»

Переход с начала года школ на обновленную систему «Электронное образование РТ» вызвал трудности – в ее работе обнаружились технические сбои. Однако серьезного коллапса не произошло, сама система не рухнула целиком, с ней можно было работать. Хотя некоторые горячие родительские головы стали призывать к возврату к бумажным журналам и дневникам. Однако по федеральному закону дублирование журнала успеваемости в электронном и бумажном виде не допускается.

Почему в середине учебного года потребовался переход на новую платформу? Дело в том, что республиканское «Электронное образование», внедренное еще в 2009 году, морально устарело. Регулярно проводились опросы, которые показывали, что работой старой версии довольны не более 50% респондентов. Тем более что в 2022 году были утверждены единые федеральные требования к взаимодействию федеральной государственной информационной системы «Моя школа» с региональными информационными системами и им необходимо было соответствовать. Откладывать переход на новую платформу из-за новых федеральных требований было уже невозможно.

На первом в этом году республиканском родительском онлайн-собрании татарстанские чиновники заверили родителей, что на данный момент есть два варианта получения доступа в обновленное «Электронное образование». Первый – через Госуслуги России, где зарегистрирован родитель или ребенок. «Это один из основных вариантов и наиболее безопасный путь. На сегодня уже более 100 тыс. родителей самостоятельно обеспечили для себя доступ», – сказал начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов.

Второй вариант предполагает, что с 22 января логин и пароль ребенка можно будет получить через классных руководителей в школе. По техническим вопросам, связанным с работой в системе, можно обратиться через форму обратной связи на сайте ms-edu.tatar.ru или позвонив на горячую линию.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заверил всех обеспокоенных, что технические сложности с работой в системе – временное явление. «Думаю, что за три-четыре дня все будет приведено в порядок. Это переходный период. И не надо поддаваться провокациям. В первый день программа зависала, но она же не будет зависать постоянно. Есть родители, которые звонят и говорят спасибо за такую систему, потому что там много опций», – отметил он.

Часто прогресс в образовательной сфере не проходит гладко, есть трудности, есть ошибки, есть определенное сопротивление. Но все это решаемо – было бы желание. А оно в Татарстане есть, и немалое.