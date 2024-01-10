Генконсул КНР в Казани Сян Бо: «Многополярный мир – это мир, в котором все страны равны»

Сян Бо: «Изменения в мире в наше время, имеющие историческое значение, разворачиваются как никогда ранее, и мир вступил в новый период турбулентности и трансформации»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Построение сообщества единой судьбы человечества отражает тенденцию исторического развития»

В конце декабря прошлого года в Пекине состоялось Совещание ЦК КПК по внешнеполитической работе. Одним из важных результатов встречи стало систематическое изложение и обобщение концепции построения сообщества единой судьбы человечества. Были выдвинуты два основных положения: равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация.

Изменения в мире в наше время, имеющие историческое значение, разворачиваются как никогда ранее, и мир вступил в новый период турбулентности и трансформации. Тем не менее общее направление человеческого развития и прогресса не изменится, общая динамика движения мировой истории вперед, несмотря на перипетии, не изменится и общая тенденция к общему будущему для международного сообщества не изменится. Построение сообщества единой судьбы человечества отражает тенденцию исторического развития и согласуется с общими устремлениями людей во всех странах, являясь благородной целью дипломатии крупной страны с китайской спецификой в новую эпоху.

На Совещании ЦК КПК в Пекине были выдвинуты два основных положения: равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация Фото: ru.china-embassy.gov.cn

Цель концепции – в создании чистого и прекрасного мира

В марте 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления с докладом в Московском институте международных отношений впервые представил концепцию «построение сообщества с единой судьбой человечества». За последнее десятилетие концепция сообщества единой судьбы человечества превратилась из китайской инициативы в общее устремление международного сообщества. На основе этой дальновидной идеи осуществляются многообразные практики, складывается целая научная система, которая служит славным знаменем, возглавляющим прогресс нашего времени.

В общем, конечная цель концепции сообщества единой судьбы человечества заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс и один путь», объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания и тем самым открыть светлое будущее во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.

«Равноправный и упорядоченный многополярный мир – это мир, в котором все страны, большие и малые, равны, гегемонизм и политика силы отвергаются, а демократия действительно продвигается» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Равноправный мир и общедоступная экономическая глобализация

Как сформировать более широкий международный консенсус и предложить более эффективные решения для ряда серьезных проблем и вызовов, с которыми сталкивается современный мир, чтобы сформировать совместные усилия по созданию сообщества единой судьбы человечества? Ответ Китая заключается в том, чтобы выступать за создание равноправного и упорядоченного многополярного мира и за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию.

Равноправный и упорядоченный многополярный мир – это мир, в котором все страны, большие и малые, равны, гегемонизм и политика силы отвергаются, а демократия действительно продвигается в международных отношениях. Для того чтобы прогресс к многополярности был в целом стабильным и конструктивным, необходимо, чтобы все вместе соблюдали цели и принципы Устава ООН, придерживались общепризнанных основных норм международных отношений и практиковали истинную многосторонность.

Общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация – это такая глобализация, которая удовлетворяет общие потребности всех стран, особенно развивающихся, и надлежащим образом устраняет дисбалансы между странами и внутри страны в развитии, возникающие в результате глобального распределения ресурсов.

Важно решительно противостоять попыткам повернуть глобализацию вспять и злоупотреблять концепцией безопасности, выступать против всех форм односторонности и протекционизма, решительно содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, преодолеть структурные проблемы, препятствующие устойчивому развитию мировой экономики, и продвигать экономическую глобализацию в более открытом, инклюзивном, общедоступном и сбалансированном направлении.

После двух встреч Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина объем двусторонней торговли Китая и России превысил 200 миллиардов долларов Фото: kremlin.ru

Межрегиональное сотрудничество Китая и России вступает в новую фазу

Китай и Россия — крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ставшие неразрывным сообществом единой судьбы. Особенно в прошлом году, после двух встреч Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина, объем двусторонней торговли Китая и России превысил 200 миллиардов долларов, а отношения между двумя странами стали более зрелыми, крепкими и устойчивыми.

На уровне регионального сотрудничества успешно состоялось IV заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Янцзы – Волга», форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» стал важной платформой для сотрудничества. Межрегиональное сотрудничество между двумя странами вступает в новую фазу увеличения количества и улучшения качества.

Мы готовы совместно с российской стороной прилагать совместные усилия, постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием и взаимовыгодным сотрудничеством, привнося больший вклад в построение сообщества единой судьбы человечества.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо