Путин может провести встречу с Лукашенко до конца 2021 года

Помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планирующуюся встречу российского и белорусского президентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в конце месяца планирует обсудить с российским коллегой текущие события и определить планы на 2022 год.

«Что касается [контакта] с Лукашенко — он уже сам об этом объявил. Я могу только подтвердить, что такой контакт предусматривается», — отметил Ушаков.

Ранее помощник президента рассказал, что Владимир Путин проведет в декабре встречу с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.