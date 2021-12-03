В декабре Президент России проведет очную встречу с Премьер-министром Греции

Президент России Владимир Путин проведет в декабре встречу с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова.

«Не будет секретом, что мы ждем Премьер-министра Греции в декабре, затем состоится — правда, в формате видеоконференции — очень важное заседание высшего Евразийского экономического совета», — сообщил Ушаков.

По его словам, запланированы и ряд других контактов, в том числе и в очном формате.