news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
3 декабря 2021  17:07

В декабре Президент России проведет очную встречу с Премьер-министром Греции

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин проведет в декабре встречу с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова. 

«Не будет секретом, что мы ждем Премьер-министра Греции в декабре, затем состоится — правда, в формате видеоконференции — очень важное заседание высшего Евразийского экономического совета», — сообщил Ушаков.

По его словам, запланированы и ряд других контактов, в том числе и в очном формате.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное