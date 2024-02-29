Путин: Многодетная семья должна стать ориентиром всей государственной стратегии

Президент России Владимир Путин в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ ранее дал старт Году семьи. О семейных ценностях и поддержке от государства он рассказал сегодня в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

«Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, также, как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа», – отметил Путин.

По словам Президента, в некоторых странах сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению. Однако Россия «выбирает жизнь», а также была и остаётся оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация.

«Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе – миллионы граждан западных стран. Да, сегодня и Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Демографы утверждают, что этот вызов связан с общемировыми социальными, экономическими, технологическими культурными и ценностными изменениями. Молодые люди получают образование строят карьеру налаживать свой быт, а рождении детей откладывают на потом», – добавил Владимир Путин.

По мнению главы государства, на это влияют не только экономика и качество социальной сферы, но и в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением. В этом направлении важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных религий.

«Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В Горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости, для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – заключил Владимир Путин.