Путин – Миллеру: Вы носите шапку как Соловей-разбойник, предлагаю сразиться на татами

Президент России Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником и предложил ему провести поединок по дзюдо. Свое предложение он озвучил на мероприятии по случаю 30-летия компании, в котором принимал участие в режиме видеосвязи.

Во время рассказа о вкладе компании в социальную сферу в эфире продемонстировали Академию единоборств в Сочи, где как раз проходила тренировка детей по дзюдо и самбо. Построен спортивный объект был благодаря программе предприятия «Газпром – детям».

Путин поблагодарил предприятие за вклад в развитие спорта и отдельно обратился к Миллеру: «Поскольку я вижу, что шапку вы носите как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера. И, как мы и договаривались, хоть вы и не занимались этим видом спорта, давайте вместе выйдем на татами в этом замечательном зале и посмотрим, как это функционирует вместе с детьми, которые там сегодня занимаются».

С 2007 года по программе «Газпром – детям» в 74 регионах России построено более 2 тыс. спортивных объектов, в том числе 202 физкультурно-оздоровительных центра.

Напомним, ранее Путин также поздравил сотрудников предприятия с 30-летием и отметил их вклад в развитие экономики.